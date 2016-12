Sangeetha Mobiles Stores in Bangalore, Karnataka

Sangeetha Mobiles is the largest leading authorized retailer for all mobiles brands such as Nokia, Sony Ericsson, Samsung, Motorola, LG, Virgin Mobile, Blackberry, HTC, Asus,Apple etc. List of Mobile Stores in Bangalore, Karnataka





Sangeetha has it presence in all Southern part of India, with Andhra Pradesh, Tamil nadu, and Karnataka.



Sangeetha is first company to provide a free insurance for all its mobile purchase from them expanding to all parts of India. Sangeetha is also the Top distributor of Micromax handsets in South India.



Find the complete list of the Sangeetha Mobile Stores in Bangalore, Karnataka BALEPET (BPT)

Manager: Shabir

# 104, Srinivasa Mandi Road, Opp: Udupi Krishna Bhavan Hotel, Balepet, Bangalore-560053

Phone: 080-41304905

Mobile: 8971202022

Email: balepet@sangeethamobiles.com BANASHANKARI (BSK)

Manager: Sudeep

# 71, 21st Main Road, BSK 2nd Stage, Banashankari, Bangalore-560070

Phone: 080-42124011

Mobile: 9900297035

Email: bsk@sangeethamobiles.com BANASWADI (BAN)

Manager: Harsha

#554/5, Sree Building, 100ft Road, Annaiah Reddy Layout, Doddabanasavadi, Bangalore-560043

Phone: 080-40908176

Mobile: 8971202026

Email: banaswadi@sangeethamobiles.com BASAVESHWARANAGAR (BAS)

Manager: Leo Valentine

#25; 1st Main; 3rd Stage; 3rd Block; Near: total auto gas; Bangalore - 560078

Phone: 080-23236141

Email: basaveshwaranagar@sangeethamobiles.com BANNERGHATTA (BGT)

Manager: Raghavendra

# 3, Arekere Gate, Bannerghatta Main Road, Bangalore-560076

Phone: 080-42192207

Mobile: 8971202046

Email: bannergatta@sangeethamobiles.com BEGUR (BEG)

Manager: Hussain

Begur Main Road, Next to Reliance Fresh, Hongasandra, Begur Road, Bangalore-560068

Phone: 080-40960201

Mobile: 9972915675

Email: begur@sangeethamobiles.com

CHANNAPATNA (CPT)

Manager: Prashanth

#2191/4-10, Sree Bandhi Complex, 3rd Cross, Kuvempunagar, B M Road,Channapatna

Phone: 080-27255018

Mobile: 8971202038

Email: channapatana@sangeethamobiles.com CHANSANDRDA (CHA)

Manager: Raju

No.234, S.K Complex, Channasandra Main Road, Bangalore-560061.

Phone: 080-28600937

Mobile: 8971202048

Email: channasandra@sangeethamoibles.com CMH ROAD (CMH)

Manager: Bharath

# 12, CMH Road, Indira Nagar, Bangalore-560038

Phone: 080-41539316

Mobile: 9900297039

Email: cmh@sangeethamobiles.com DEVANAHALLI (DEV)

Manager: Prakash

#950 6 884 6, 19th Ward, Old Bus Stand, Devanahalli, Bangalore-562157.

Phone: 080-7683783

Mobile: 9900297041

Email: devanahalli@sangeethamoibles.com FORUM (FOR)

Manager: Bhaskar

# 209, 2nd Floor, The Forum, Koramangala, Bangalore-560029

Phone: 080-22067666

Mobile: 9900297056

Email: forum@sangeethamobiles.com GANDHI BAZAR (GAN)

Manager: Raju

No.69/2, Gandhi Bazar Road, Bangalore-560004.

Phone: 080-41570087

Mobile: 9900297066

Email: gandhibazar@sangeethamobiles.com GANDHINAGAR (GNR)

Manager: Suresh

#21/2; 1st main; op: Indian overseas bank; Gandhinagar; banbalore - 560009

Phone: 080-22340911

Email: gandhinagar@sangeethamobiles.com HSR LAYOUT (HSR)

Manager: Vijay

#422, Sector - 1, 27th Main Road, HSR Layout, Bangalore - 560102, Near ICICI Bank

Phone: 080-42134989

Mobile: 8971202025

Email: hsr@sangeethamobiles.com JAYANAGAR (JNR)

Manager: Rajesh

# 22/107, 9th Main, 4th Block, Jayanagar, Opp: Janatha Bazar, Bangalore-560011

Phone: 080-41465097

Mobile: 8971202068

Email: jayanagar@sangeethamobiles.com JC ROAD (JCR)

Manager: Ashwin

# 47, J.C Road, Bangalore-560002

Phone: 080-41472049

Mobile: 9900297048

Email: jcroad@sangeethamobiles.com JAYANAGAR 9TH (JN9)

Manager: Shabir

# 1299, 41st Cross, 25th Main, 9th Block, Jayanagar, Bangalore 560 069

Phone: 080-22445333

Mobile: 9972915679

Email: jayanagar9@sangeethamobiles.com JP NAGAR (JPN)

Manager: Sriram

# 897 A, Hemachandra Complex, RBI Layout, 7th Phase, J.P Nagar, Bangalore-560078

Phone: 080-40963568

Mobile: 9972915685

Email: jpn@sangeethamobiles.com

K R ROAD (KRR)

Manager: Chandan

#47/1/23, Maruthi Court, 2nd Main Road, Tata Silk farm, K R Road, Bangalore-60004

Phone: 080-26767595

Mobile: 8971202057

Email: krroad@sangeethamobi;les.com KAMMANAHALLI (KAM)

Manager: Venkatesh

# 2, Old Police Station Road, Kammanahalli Circle, Bangalore-560084

Phone: 080-40941946

Mobile: 9900297038

Email: kamanahalli@sangeethamobiles.com KENGERI UPANAGARA (KEN)

Manager: Basavaraj

#14/15, Shop No 4, 80 ft Ring Road, Kengeri Upanagara, Bangalore - 560072. Near Canara Bank

Phone: 080-42038050

Mobile: 8971202047

Email: kengri@sangeethamobiles.com MAGADI ROAD (MAG)

Manager:

# 27 27/1, Magadi Main Road, Opp: Sarvodaya Hospital, Bangalore-560040

Phone: 080-41573588

Mobile: 8971202056

Email: magadiroad@sangeethamobiles.com

MALLESHWARAM (MAL)

Manager: Arun

# 284/1, 2nd Main Sampige Road, 18th Cross, Bangalore-560003

Phone: 080-41490150

Mobile: 9900297046

Email: malleshwaram@sangeethamobiles.com MANTRI MALL (MAN)

Manager: Mahendran

S72, Second Floor, Mantri Square, Sampige Road, Maslleshwaram, Bangalore

Phone: 080-30160198

Mobile: 8971202052

Email: mantrimall@sangeethamobiles.com MARATHALLI (MRT)

Manager: Inayath

Marathahalli Main Road, Marathahalli Bridge, Bangalore-560037

Phone: 080-41620742

Mobile: 9900297051

Email: marathalli@sangeethamobiles.com

MARATHALLI-2 (MR2)

Manager: Karthik

Shop # 2, MSR Complex, Ring Road Junction, Marathahalli, Bangalore-560037

Phone: 080-41478163

Email: marathalli2@sangeethamobiles.com MATHIKERE (MTH)

Manager: Vijay

# 26/3, HMT Main Road, Mathikere, Bangalore-560054

Phone: 080-41673789

Mobile: 9900297053

Email: mattikere@sangeethamobiles.com

NANDINI LAYOUT (NAN)

Manager: Ashok

No.7, SFHS Saraswathi Puram Main Road, Nandini Layout, Bangalore-560096.

Phone: 080-23197111

Mobile: 9900297049

Email: nandini@sangeethamobiles.com RAJAJINAGAR (RAJ)

Manager: Lokesh

# 339, Dr. Rajkumar Road, Rajajinagar, Bangalore-560076

Phone: 080-42123397

Email: rajajinagar@sangeethamobiles.com RAJAJINAGAR 1ST BLOCK (RJ3)

Manager: Fareedh

#396/1; 19th main; rajajinagar 1st block; Bangalore-560010

Phone: 080-42134989

Email: rajajinagar3@sangeethamobiles.com RAJAJINAGAR 2 (RA2)

Manager: ANSARI

#431, Dr. Rajkumar Road, Rajajinagar, Bangalore - 560076, Next to Hotel Albeque.

Mobile: 8971202048

Email: rajajinagar2@sangeethamobiles.com RAJARAJESHWARINAGAR (RGN)

Manager: Anil

#2; 1st main road; 12th cross; Ideal homes; Co-operative society; rajarajeshwarinagar; Bangalore-560098

Phone: 080-28607875

Email: rajarajeshwarinagar@sangeethamobiles.com RAM MURTHY NAGAR (RNG)

Manager: Adhil

#436, CSA Plaza, Ramurthy nagar Main Road, Near Police Station, Bangalore - 560016

Phone: 080-41701042

Mobile: 8971202030

Email: ramamurthynagar@sangeethamobiles.com RT NAGAR (RTN)

Manager: Uma Shankar

# 366, R.T Nagar, Main Road, R.T Nagar, Bangalore-560032

Phone: 080-41492119

Mobile: 9972915684

Email: rtnagar@sangeethamobiles.com

RAMANAGARAM (RAM)

Manager: Khan

#1385, Opp.To Shilpa Complex, Next To Hero Honda Showroom, Bangalore- Mysore Road , IJOOR, Ramangaram-571511

Phone: 08331-7276611

Mobile: 8971202032

Email: ramnagaram@sangeethamobiles.com SARJAPURA (SAR)

Manager: Manjunath

#71/1F, Kaikondanahalli, Sarjapura Main Road, Bangalore - 560035, Near Axis Bank

Phone: 080-28486797

Mobile: 9972915676

Email: sarjapur@sangeethamobiles.com SRINIVASNAGAR (SRN)

Manager: Radhakrishna

# 7A, Shree Ganapathy Complex, 80 Feet Road, BSK 3rd Stage, Srinivasanagar, Bangalore-560050

Phone: 080-41552358

Mobile: 9900297067

Email: srinivasnagar@sangeethamobiles.com VIJAYANAGAR (VJN)

Manager: Bhanu Prakash

# 28, Next to Synergy House, M.C Layout, Bangalore-560040

Phone: 080-41496122

Mobile: 9900297059

Email: vijayanagar@sangeethamobiles.com UTTARAHALLI (UTR)

Manager: Manohar

# 11, 7th Main, Sai Kuberan Mansion, Chickalasandra, Uttarahalli Main Road, KSRTC Layout, Bangalore-560061

Phone: 080-41552337

Mobile: 9972915682

Email: uttarahalli@sangeethamobiles.com YELAHANKA (YEL)

Manager: Mahesh

# 738, CHS. 707, All India Radio Qtrs, 4th Phase Main Road, New Town Yelahanka, Bangalore-560064

Phone: 080-41603078

Mobile: 99002923135

Email: yelhanka@sangeethamobiles.com